Под Калининградом добыли янтарный самородок весом 1,3 кг

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Сразу три уникальных янтарных самородка добыли на карьере "Калининградского янтарного комбината" (КЯК, входит в Ростех) в Калининградской области в последние часы рабочие смены 11 июня накануне Дня России. Вес самородков 1 кг, 1,249 кг и 1,320 кг, самый крупный из них в честь праздника назвали "Россиянин-2020", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе комбината.

"Примечательно, что все уникальные камни были обнаружены с небольшой разницей во времени под конец рабочей смены. В честь праздника - Дня России - янтарная тройка получила символичные названия. Самородку весом 1 320 граммов присвоено имя "Россиянин-2020". Он имеет почти овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй камень, весом 1 240 граммов, получил имя "Россиянка-2020". По форме самородок, имеющий почти ровные грани, напоминает куб. Третий самородок ромбовидной формы с ребристой поверхностью - самый маленький из трех: его вес составляет 1 000 граммов. Уникальный камень назвали "Янтаренком", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что сразу несколько уникальных самородков на карьере КЯК не добывали ни разу за более чем 70 лет. При этом обратили внимание, что сезон 2020 года, стартовавший 18 мая, стал богатым на подобные находки. "На комбинате добыто уже четыре уникальных янтарных образования. Первый был найден 26 мая. Благодаря рекордному весу в 2 480 граммов и рисунку на поверхности в виде короны самородок был назван "Победителем", как символ скорой победы над пандемией коронавируса.

К уникальным относят самородки весом более 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 таких янтарных самородков, в 2018 - 17, в 2017 - 18. До этого в год добывалось не больше пяти-шести таких камней, отметили в пресс-службе.

"Калининградский янтарный комбинат" образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах - на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.