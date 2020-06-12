В реестр СОНКО включили благотворительные организации

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ включил благотворительные организации и частные образовательные организации с лицензией на образовательную деятельность в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), согласно которому будут предоставляться дополнительные меры поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте министерства.

"В актуализированный реестр вошли частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность; благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов; НКО (кроме государственных и муниципальных), работающие в области социального обслуживания граждан, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта, применяющие упрощенную систему налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов; НКО из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, образования, культуры и искусства, и не подлежат налогообложению," - говорится в сообщении ведомства.

Включенные в список организации могут претендовать на субсидируемые льготные кредиты на зарплату под 2%, на продление на шесть месяцев сроков уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, за исключением НДС, на освобождение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года. Также юридические лица получат расширенные налоговые стимулы при участии в благотворительной деятельности.

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Минэкономразвития России объединяет около 600 различных организаций ДОСААФ России. Данные об организациях в реестр подаются органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, органами местного самоуправления, Минюстом России и Фондом президентских грантов.