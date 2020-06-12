Посол рассказал, что компании из России испытывают сложности при работе с финскими банками

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Компании из России, которые работают в Финляндии, сталкиваются со сложностями при получении банковских услуг. Об этом заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов в опубликованном дипмиссией в пятницу сообщении по случаю Дня России.

"Мы узнаем, что очень часто финские банки, аргументируя свою позицию борьбой с отмыванием денег и так далее, с большим трудом идут на открытие счетов для наших компаний, а то и закрывают счета. Компаниям приходится уходить с финского рынка. Поэтому здесь мы очень рассчитываем, что подход к российским компаниям и предприятиям, работающим на финском рынке, <...> [компаниям], которые хотят выйти на финской рынок, будет честным и справедливым, как до сих пор и было", - указал посол.

Он также подчеркнул важность борьбы с отмыванием денег, при этом отметив, что нужно найти баланс, если речь идет об абсолютно прозрачной деятельности.

"Понятно, борьба с отмыванием денег в банковской сфере, она чрезвычайно важна, поскольку связана в том числе и с борьбой с терроризмом и так далее, но все-таки здесь нужно выдерживать какой-то разумный баланс, если речь идет о деятельности абсолютно открытой, прозрачной деятельности компаний с хорошей кредитной историей и бизнес-историей", - отметил Кузнецов.