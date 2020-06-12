Путин распорядился создать комиссию по принятию РФ мер по результатам взаимных оценок ФАТФ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об образовании Межведомственной комиссии по принятию Россией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ). Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

"Образовать Межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, и координации их деятельности", - говорится в распоряжении.

Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Также в состав комиссии вошли: замглавы ФНС Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев, замглавы МИД Олег Сыромолотов, руководитель Гохрана России Андрей Юрин и другие.

Председателю комиссии поручено в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии, а также план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. В нее входят 36 стран и две международные организации, еще 23 организации и две страны (Индонезия и Саудовская Аравия) имеют статус наблюдателей. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет, и девять специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.