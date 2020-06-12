Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он. Глава НБУ уточнил, что средства поступили не напрямую от МВФ, а от нескольких стран - членов фонда в разных валютах. "Этот процесс завершен", - добавил Смолий.

Он также сообщил, что "1-й транш МВФ в совокупности с соответствующей финансовой помощью от ЕС уже увеличили международные резервы [страны] до $28,7 млрд".

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получает "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.

Меморандум с МВФ

Для подписания меморандума с МВФ, который открыл доступ к новой кредитной программе на $5 млрд, Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

Правительство 20 мая утвердило проект меморандума, но официальной публикации текста документа не последовало. После появления его деталей в СМИ украинская оппозиция подвергла президента и кабинет министров резкой критике. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что меморандум ставит Киев в зависимость от международной кредитной организации.

Текст документа был опубликован пресс-службой МВФ 11 июня. Он предусматривает ужесточение бюджетной политики, продолжение пенсионной реформы и изменение устава компании "Нафтогаз".

Кроме того, указано в меморандуме, "в 2020 году продолжится реформа здравоохранения", которая началась еще при президенте Петре Порошенко. После завершения кризиса Киев обязался "ускорить реформу системы образования". Документом предусмотрено повышение цен на газ для украинцев с 1 июля и тарифов на отопление примерно к концу августа. Власти страны намерены также "оперативно использовать все имеющиеся коммерческие и юридические возможности для взыскания активов с обанкротившихся банков и привлечения их бывших владельцев и руководителей к ответственности".