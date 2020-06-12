Spiegel: Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена предоставить пассажирам возможность перед отлетом сделать тест на новый коронавирус. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Перевозчик хочет вместе с партнерами в июне или самое позднее в начале июля открыть мобильные центры для сдачи анализов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Согласно планам Lufthansa, результат будет готов примерно через четыре часа после прохождения теста.

Как пишет Der Spiegel, новой услугой, скорее всего, заинтересуются те пассажиры, которые отправятся в страны, где при въезде необходимо иметь при себе подтверждение отсутствия заболевания. О том, сколько может стоить экспресс-тест, не сообщается.

Концерн Lufthansa Group несет большие убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов. Каждый час компания теряет, по собственным данным, около €1 млн. В текущем месяце авиаперевозчик намеревается значительно увеличить число перелетов.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд. При этом Еврокомиссия, которая должна одобрить сделку, поставила условие: лишить компанию приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Акционеры Lufthansa обсудят пакет помощи на внеочередном заседании 25 июня. СМИ ранее распространили сведения, согласно которым концерну может быть выгоднее запросить процедуру банкротства, чем соглашаться на кредитные условия.

Концерн может сократить около 22 тыс. рабочих ставок. Всего в Lufthansa Group занято 138 тыс. человек.