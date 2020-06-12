Путин отметил вклад магнитогорских металлургов в развитие производства

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и его акционеров в развитие производства и заботу руководства компании об экологии.

После церемонии награждения Героев Труда глава государства пообщался с оператором поста управления стана горячей прокатки ММК Александром Моториным, получившим звезду Героя из рук президента. Кадры этой встречи показал телеканал "Россия-24".

"Магнитка" развивается. В общем, молодцы. И акционеры - молодцы, в последние годы очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, в обновление производства. Молодцы, не жадничают. Количество выбросов сократилось в разы, для людей это очень важно. И производство развивается, самые современные технологии <...> применяют", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что эта награда для ММК - не последняя.

Президент пообщался с еще одним Героем Труда - управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода Леонидом Белых и попросил передать наилучшие пожелания коллективу. "У вас шикарный завод. То, что удалось его сохранить, это чудо на самом деле. Слава богу, что он процветает сегодня", - отметил Путин.

Глава государства в пятницу наградил Героев Труда Российской Федерации. Мероприятие состоялось на Поклонной горе, где до этого президент принял участие в церемонии подъема государственного флага по случаю Дня России.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства также получили худрук Малого театра Юрий Соломин и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.