{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отметил вклад магнитогорских металлургов в развитие производства

Президент выразил уверенность, что награда Героев Труда для ММК - не последняя

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и его акционеров в развитие производства и заботу руководства компании об экологии.

После церемонии награждения Героев Труда глава государства пообщался с оператором поста управления стана горячей прокатки ММК Александром Моториным, получившим звезду Героя из рук президента. Кадры этой встречи показал телеканал "Россия-24".

"Магнитка" развивается. В общем, молодцы. И акционеры - молодцы, в последние годы очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, в обновление производства. Молодцы, не жадничают. Количество выбросов сократилось в разы, для людей это очень важно. И производство развивается, самые современные технологии <...> применяют", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что эта награда для ММК - не последняя.

Президент пообщался с еще одним Героем Труда - управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода Леонидом Белых и попросил передать наилучшие пожелания коллективу. "У вас шикарный завод. То, что удалось его сохранить, это чудо на самом деле. Слава богу, что он процветает сегодня", - отметил Путин.

Глава государства в пятницу наградил Героев Труда Российской Федерации. Мероприятие состоялось на Поклонной горе, где до этого президент принял участие в церемонии подъема государственного флага по случаю Дня России.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства также получили худрук Малого театра Юрий Соломин и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий уточнил, что средства поступили не напрямую от МВФ, а от нескольких стран - членов фонда
Читать полностью