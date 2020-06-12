Первое зарегистрированное в порту Янпу на Хайнане судно отправилось в Австралию и Бразилию

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи первого зарегистрированного в порту Янпу (южная провинция Хайнань) после публикации 1 июня программы развития свободного торгового порта на Хайнане судна состоялась в пятницу на судостроительной верфи компании COSCO Sea Shipping Heavy Industry в Даляне (северо-восточная провинция Ляонин). Как сообщает шанхайский информационный ресурс "Наньхайван", судно уже отправилось в Шанхай, откуда оно позже отбудет с грузом в свой первый зарубежный рейс в Австралию и Бразилию.

62-тонное грузовое судно Cosco Shipping Xing Wang стало первым, получившим свидетельство о регистрации судна в свободном порту острова в зоне экономического развития Янпу, расположенной на северо-западе провинции Хайнань. Это событие ознаменовало собой официальный запуск процесса регистрации судов в свободном порту Хайнаня и будет содействовать дальнейшему продвижению строительства свободного порта на острове.

Суда, получившие свидетельство о регистрации в портовой зоне Янпу и осуществляющие международные перевозки, смогут пользоваться правом возврата экспортной пошлины. В настоящее время перед портовой зоной стоит задача эффективного продвижения механизма регистрации судов для привлечения на остров как можно большего количества китайских и зарубежных судоходных компаний.

Cosco Shipping Xing Wang имеет длину 201,8 м, ширину 32,26 м при осадке в 13,3 м. Судно может развивать скорость до 13,5 узлов и преодолевать без захода в порт расстояние до 22 тыс. морских миль. Палуба судна оборудована четырьмя кранами, грузоподъемность каждого из которых составляет 75 тонн. Соединение кранов позволяет им поднимать на борт единовременно до 148 тонн груза, что делает судно пригодным для перевозки негабаритного тяжелого груза, такого как рельсовые узлы для высокоскоростных железнодорожных магистралей, ветротурбинного оборудования, крупногабаритных транспортных средств, тяжелых стальных труб и т.д.

Согласно указанию правительства, Китай превратит провинцию Хайнань в специальную таможенную зону.

Власти страны планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.