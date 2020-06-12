В Таллине организованы тестовые поездки для беспилотного электробуса

ТАЛЛИН, 12 июня. /ТАСС/. В таллинском парке Кадриорг проходят испытания беспилотных мини-электробусов как одного из видов городского транспорта. В случае успешных тестов эти беспилотники начнут курсировать на регулярной основе.

"Благодаря проекту беспилотного автобуса город получит знания и компетенцию для того, чтобы в будущем сделать общественный транспорт еще более "умным" и дружественным по отношению к окружающей среде, - сказал вице-мэр эстонской столицы Андрей Новиков. - Много лет назад Таллин взял курс на дружественный к окружающей среде общественный транспорт: ремонт трамвайных путей, а также приобретение новых трамваев и автобусов. Уже к концу лета на дорогах столицы появится сотня газовых автобусов. В течение четырех последующих лет обновится большая часть автопарка Таллина".

Маршрут беспилотного электробуса будет пролегать по дорожкам парка Кадриорг с остановками у Кадриоргского художественного музея, музея Kumu, детского музея "Мийамилла", а также у кафе Katharinenthal. В салоне будут находиться студенты робототехники Таллинского технического университета, которые смогут ответить на все вопросы пассажиров.

Самоуправляемый электробус появился в Таллине в рамках совместного проекта консорциума Sohjoa Baltic, департамента транспорта Таллина и Таллинского технического университета. Деятельность Sohjoa Baltic направлена на то, чтобы в городах стран Балтийского региона в ближайшие годы появились демонстрационные маршруты, по которым небольшие автоматические электробусы перевозили бы пассажиров.

Для этой цели используются беспилотные электробусы французской компании NAVYA, которые способны перевозить 12 пассажиров одновременно и развивать скорость до 40 км/ч. Они оборудованы светочувствительными датчиками, а также специальными лазерными радарами (лидарами), которые с помощью оптических систем позволяют электробусу получать и обрабатывать информацию о расположенных на расстоянии объектах. Ранее подобный маршрут был открыт в Хельсинки.

В Кадриорге электробус проекта Sohjoa Baltic ранее уже "сдал" экзамен на знание правил дорожного движения. Он прошел в столице Эстонии: под присмотром специалистов беспилотник проехал несколько кругов. В итоге комиссия сочла тест сданным.

Летом 2017 года в Таллин прибыли беспилотные микроавтобусы, которые курсировали по одному из городских маршрутов. А осенью 2018 года в Эстонии первый официальный рейс совершил беспилотный автомобиль местного производства Iseauto. Он курсировал по территории кампуса Таллинского технического университета.

Ранее экспертная группа по заказу стратегического бюро Госканцелярии страны подготовила доклад, в котором указала, что использование беспилотных автомобилей на эстонских дорогах могло бы свести к нулю уровень смертности в дорожных авариях.