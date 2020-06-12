Суд удовлетворил запрос Варандейского терминала об отзыве одного из трех исков к ФАС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Варандейского терминала (принадлежит "Лукойлу") прекратить производство по одному из трех исков к ФАС России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Принять отказ ООО "Варандейский терминал" от заявленных требований", - говорится в определении суда.

В документе отмечается, что отказ от иска "не противоречит закону, иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц".

В арбитражном суде рассматриваются еще два дела о разногласиях компании и ФАС. По одному из них Варандейский терминал 27 мая подал заявление о приостановке производства по делу, в котором компания ранее просила признать незаконным постановление ФАС России о привлечении терминала к административной ответственности.

О предмете спора

"Лукойл" и "Роснефть" поспорили о стоимости перевалки нефти через терминал Варандей, который принадлежит "Лукойлу", в 2017 году. "Роснефть" после покупки контрольного пакета "Башнефти" стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с этих месторождений.

В 2018 году компания пожаловалась в ФАС на то, что тарифы на перевалку Варандейского терминала завышены. Ведомство поддержало обращение "Роснефти" и констатировало, что тарифы в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако в октябре 2019 года апелляционная инстанция отменила это решение. Кассационная жалоба "Лукойла" также осталась без удовлетворения.

В начале этого года Варандейский терминал подал новый иск к ФАС. На этот раз компания хочет оспорить приказ регулятора, признающий ее субъектом естественной монополии, в отношении которого должно осуществляться государственное регулирование и контроль.