Биржевые индексы в Нью-Йорке в начале торгов показали позитивную динамику после коррекции

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи на открытии торговой сессии в пятницу продемонстрировали позитивную динамику после резкого - на 5-6% падения в четверг к закрытию сессии. "Основной лозунг на сегодня для участников рынка - рост", - отметила в начале биржевого дня телекомпания Fox News.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 689,23 пункта (2,74%), до отметки 25 817,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 76,25 пункта (2,69%) и оказался на отметке 3 078,35. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,76 пункта (2,32%), до 9 712,49.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $36,77 за баррель.

"Котировки в последние недели росли и потери, понесенные с начала года, были практически компенсированы, но в четверг этот процесс резко прервался, - отметила газета The Wall Street Journal, комментируя резкое снижение биржевых индексов в предыдущую сессию. - Оптимизм, который испытывали участники рынка, вступил в противоречие с указаниями на то, что темпы восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса, вероятно, будут медленными и неравномерными, а угроза второй волны может еще больше омрачить перспективы".

При этом газета сослалась на мнение руководителя департамента стратегии компании Mediolanum International Funds Брайана О'Рейли, указавшего на то, что часть инвесторов после произошедшего в четверг резкого сброса актива могут вернуться на рынок. "Даже после такого крупного падения котировок, как это было в четверг, вероятно, найдутся участники, кто зайдет на рынок и будет играть на повышение", - отметил он.