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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки на азиатские НПЗ в июле

Сокращение составит более 20% от ранее заявленного объема поставок

ТАСС, 12 июня. Саудовская Аравия в июле сократит поставки нефти по меньшей мере для трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азии. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, для двух из этих НПЗ сокращение составит более 20% от ранее заявленного объема поставок, для третьего - еще больше.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 июня согласовали продление максимального уровня сокращения добычи - около 9,7 млн б/с - до конца июля. Изначально такая квота действовала только на период мая - июня. Сокращение такого объема предложения позволит ускорить восстановление рынка нефти, считают в альянсе.

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Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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