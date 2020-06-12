Ряд регионов России системно не выполняет показатели экспорта АПК

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ряд российских регионов системно не выполняет плановые показатели экспорта АПК. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева с руководителями органов управления АПК Московской, Брянской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской и Воронежской областей.

В Минсельхозе сообщили, что за пять месяцев 2020 года из Брянской области за рубеж было поставлено продукции АПК на $46,8 млн, из Волгоградской области - на $34,7 млн, из Саратовской области - почти на $98 млн, Нижегородской области - на $98,8 млн, Воронежской области - на $202 млн и Московской области - на $364,5 млн.

"Как было отмечено на совещании, эти субъекты, за исключением Подмосковья, системно не выполняют плановые показатели", - подчеркнули в ведомстве.

Министр Патрушев на совещании отметил положительную динамику в Подмосковье. Однако, по его словам, в регионе наблюдается высокая доля неконтролируемого экспорта зерновых, а также зависимость от сырьевой базы в пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Кроме того, глава Минсельхоза России обратил внимание на необходимость диверсификации экспорта продукции АПК в Нижегородской области и заключения соглашений о повышении конкурентоспособности в Брянской и Волгоградской областях", - добавили в министерстве.

По итогам совещания регионам поручено направить в Минсельхоз детальные планы по достижению экспортных показателей и создать рабочие группы, которые будут ответственны за результаты.