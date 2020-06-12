Акционеры назвали незаконным назначение и.о. председателя правления Белгазпромбанка

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Газпромбанк" и "Газпром", являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. Об этом российские компании сообщают в совместном заявлении в пятницу.

"Газпромбанк" (АО) и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - добавили в российских компаниях.