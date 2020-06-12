Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а не выпрашивать нефть и газ

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике приходится выпрашивать нефть и газ, в то время как можно шире использовать местные виды топлива, в частности щепу и опилки. Такое мнение он выразил в пятницу на совещании в Полоцке.

Как сообщила президентская пресс-служба, глава государства обратил внимание на то, что, например, торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами. "А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - отметил Лукашенко.

По его словам, в Витебской области "развернулись по пеллетам" - топливным гранулам. "Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - констатировал президент. Он поручил проработать в правительстве вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где наблюдается высокий спрос на такую продукцию. "Начнем конкурировать там друг с другом - собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - сказал Лукашенко.

Ранее он, призывая активнее использовать местные виды топлива, указывал на то, что это позволит снизить долю импортируемых газа и энергoносителей, за которые страна расплачивается валютой. Огромные резервы для экономии, по словам президента, даст и использование электрической энергии строящейся в Гродненской области Островецкой АЭС.