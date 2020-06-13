В Конгресс США внесли резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против Пригожина

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американский законодатель-демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) внес в Конгресс США резолюцию с призывом ужесточить санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба возглавляемого Энгелом комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Мы должны ввести дополнительные санкции против Пригожина и инструментов, которые он продолжает использовать для подрыва американских интересов, а также работать с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы побудить их предпринять аналогичные шаги", - приводятся в пресс-релизе слова Энгела.

В феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг", финансировали "Агентство интернет-исследований".

Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Она просила закрыть дело, так как пришла к выводу, что "дальнейшее производство <...> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", поскольку "Конкорд" не имеет присутствия в США и "не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора". При этом прокуратура подчеркивала, что намерена продолжать усилия с целью "взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

После этого Пригожин из-за незаконного преследования его самого и принадлежащей ему компании потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников. Письмо Пригожина в адрес генерального прокурора США Уильяма Барра опубликовала пресс-служба "Конкорда".

Власти России неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон ничего не добьется от Москвы методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.