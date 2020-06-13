"Известия": загрузка автозаводов в России из-за пандемии составляет менее 30%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Загрузка системообразующих предприятий сектора автомобильной промышленности упала с 50% до менее 30% после двух месяцев ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минпромторга.

Производство автотранспорта, по данным Росстата, в апреле этого года снизилось на 60,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Как пояснили газете в ведомстве, основными причинами являются приостановка работы заводов из-за нерабочих дней в стране в период пандемии, перебои с поставкой импортных комплектующих и снижение спроса.

В секторе коммерческого транспорта наиболее пострадал сегмент микроавтобусов, сообщили "Известиям" в группе ГАЗ (Горьковский автозавод), включенной в список системообразующих предприятий. В июне загрузка завода, по данным группы, упала более чем в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими днями период с 30 марта по 12 мая, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением тех, которые остановить невозможно: энергетика, строительство, коммунальное хозяйство. Власти всех субъектов РФ вводили режим самоизоляции - рекомендательный или обязательный.