Площади теплиц на Ставрополье увеличат в 2020 году на 25%

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют в 2020 году увеличить площадь тепличных комплексов на 25%. В регионе планируется ввести в строй 59 га теплиц, сообщили журналистам в субботу в краевом управлении по информационной политике.

"В настоящее время площадь защищенного грунта в крае составляет более 237 га. В прошлом году в регионе введено в строй более 39 га тепличных комплексов, в нынешнем намечено прибавить 59 га. Все это, по прогнозам специалистов министерства сельского хозяйства края, позволит дополнительно увеличить производство овощей закрытого грунта в регионе более чем на 32 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В правительстве края отмечают, что развитие тепличных комплексов - одно из приоритетных направлений в сельском хозяйстве региона. С начала года производство овощей защищенного грунта в крае составило 32 тыс. тонн, что на 11% больше показателя прошлого года.

"Сегодня край уверенно занимает четвертое место в России по производству овощей закрытого грунта. Губернатор Владимир Владимиров обозначил перед агропромышленным комплексом Ставрополья задачу увеличить до 2024 года производство тепличных овощей в полтора раза и занять не менее трети рынка производства тепличных томатов. Это позволит Ставрополью значительно повысить конкурентоспособность", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства края Николая Великданя.

Увеличивают в регионе также и площади овощей открытого грунта и картофеля, посевы выросли по сравнению с прошлым годом на 7% и 8% соответственно. В настоящее время в Ставропольском крае завершили сев овощных культур и картофеля.