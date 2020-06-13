Завод в Оренбуржье планирует выпускать ветряки собственной разработки для условий Арктики

ОРЕНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тюльганский электромеханический завод (ООО "ТЭМЗ") в Оренбургской области зарегистрировал в государственной информационной системе промышленности технологию изготовления лопастей ветроэнергетической установки с углеволоконным поверхностным слоем. Он необходим для обогрева деталей при использовании ветряка в условиях Арктики, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Колесников.

"Несколько лет назад завод получил заказ на поставку ветрогенератора арктического исполнения в город Лабытнанги: требовалось решить серьезную проблему с обледенением лопастей в жестких полярных условиях. Идея использовать углеволокно в качестве источника обогрева лопастей ветрогенератора возникла у главного инженера нашего завода. Данная технология является своего рода ноухау ООО "ТЭМЗ". Возможно, это ранее кто-то уже применял, но нам такие примеры не известны. В настоящий момент на стадии подписания находится договор с одним из государственных заказчиков на поставку ветроэнергетической установки арктического исполнения, эта продукция востребована для работы в условиях Арктики", - сказал Колесников.

Тюльганский электромеханический завод в настоящее время производит электротехническую продукцию для распределительных электрических сетей, а также развивает направление ветроэнергетики. Ветрогенераторы для использования в условиях Крайнего Севера являются перспективным видом продукции компании, отметил Колесников. Отладка серийного производства потребует финансовых вложений и времени, но завод готов к модернизации и увеличению количества рабочих мест в случае появления заказов.

Конкурентное преимущество

Колесников объяснил, что в мире есть признанные лидеры по производству ветрогенераторов, но их ветряки большой мощности и огромных размеров не подходят к применению в условиях Арктики. Их сложно доставить и смонтировать, а вырабатываемая мощность является избыточной для наиболее часто встречающихся на Крайнем Севере объектов - военных, научно-исследовательских, нефтегазодобывающих.

"Арктика нуждается в компактных ветрогенераторах средней мощности, которые будут легко монтироваться и доставляться. Например, наша установка умещается в 20-футовый контейнер вместе с лопастями и башней, которая будет легко разбираться, собираться и подниматься с помощью лебедочного механизма. Конечно, подобные предложения есть от зарубежных стран, но пока мы можем выиграть за счет низкой себестоимости при не уступающем качестве. На данный момент наша продукция более конкурентная по сравнению с установками из США, Дании или Китая", - уточнил Колесников.

Руководитель предприятия считает стратегически важной задачей обеспечить объекты в Арктике ветроустановками именно отечественного производства. Тюльганский электромеханический завод рассчитывает на развитие этого сегмента и появление новых заказов.

"Сейчас арктический Север электроснабжается за счет дизельных станций, которые там установлены, соответственно, необходимо обеспечить подвоз топлива, с чем возникают дополнительные трудности. Это все повышает себестоимость электроэнергии. Наша технология позволяет использовать в условиях Арктики ветрогенераторы, что снизит затраты на электроснабжение и даст импульс для развития этой зоны", - добавил он.