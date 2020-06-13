Суд в Петербурге признал банкротом еще одну структуру ритейлера "Юлмарт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом структуру ритейлера "Юлмарт" - фирму "Юлплейс", следует из материалов суда, где также отмечается, что фирма находится в стадии ликвидации.

"Признать ликвидируемого должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах суда, опубликованных в субботу. Резолютивная часть решения суда и полный его текст с суммой задолженности компании-банкрота перед кредиторами пока не опубликованы.

Компания подала иск о собственном банкротстве в феврале этого года. Издание РБК ранее называло компанию "Юлплейс" "последним юрлицом, которое поддерживало работу холдинга" по продаже электроники.

В 2018 году арбитраж Петербурга вводил процедуру наблюдения в отношении непубличного акционерного общества (НАО) "Юлмарт". Позже арбитраж прекратил процедуру наблюдения и признал общество банкротом, а также была начата процедура конкурсного производства, так как анализ финансового состояния компании подтвердил признаки неплатежеспособности. Под процедуру банкротства в мае этого года также попала еще одна структура холдинга "Юлмаркет", которая занималась операционной деятельностью ритейлера.

"Юлмарт" - российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Компания располагала более чем 400 точками продаж разного формата - от крупных складов-магазинов до центров выдачи заказов - в более чем 240 городах страны. В 2015 году "Юлмарт" стал первой российской компанией в топ-50 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров по версии британской аудиторской компании Deloitte.