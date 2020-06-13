ТПП просит Мишустина устранить коллизию с ОКВЭД для получения бизнесом господдержки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, когда использующие трехзначный код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) предприятия не могут получить господдержку. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В адрес палаты поступают многочисленные обращения от предпринимателей, которые не могут воспользоваться мерами государственной поддержки несмотря на то, что сфера их деятельности относится к пострадавшим отраслям. Сложилась ситуация, когда предприятия с кодом ОКВЭД, например, 47.1 (розничная торговля в неспециализированных магазинах - прим. ТАСС), не могут получить предусмотренные государством меры поддержки, хотя фактически ведут деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 47.19", - говорится в документе.

Катырин пояснил, что ряд субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных до 2016 года, продолжают использовать трехзначный код ОКВЭД. Другие же компании перешли на четырехзначные коды, хотя обязанность этого не была установлена.

Он попросил Мишустина "дать поручение устранить указанную правовую коллизию, что позволит расширить перечень получателей мер государственной поддержки на малые и средние предприятия из пострадавших отраслей, имеющих трехзначные коды ОКВЭД".

Меры поддержки

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших отраслях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.