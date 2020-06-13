Общий объем офшорной торговли на Хайнане за январь - май превысил $91 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июня. /ТАСС/. Общий объем офшорной торговли в южной китайской провинции Хайнань за первые пять месяцев этого года составил $91,45 млн. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное Управление по надзору за финансами.

"С начала этого года провинциальное Управление по надзору за финансами активно продвигает развитие офшорной торговли и бизнеса. По состоянию на конец мая общий объем офшорной торговли достиг $91,45 млн. Данный показатель уже превысил объем офшорной торговли за весь прошлый год", - приводит издание заявление ведомства.

По данным газеты, в конце 2019 года хайнаньским Управлением по надзору за финансами совместно с Государственным управлением валютного контроля и компанией Sinochem была создана специальная исследовательская группа, которая занимается изучением вопроса ускорения и планирования развития офшорного бизнеса и торговли на Хайнане. В настоящее время, указывает издание, провинциальное Управление по надзору за финансами разрабатывает меры по поддержке офшорной торговли на Хайнане с целью создания регионального центра офшорной торговли в рамках проекта строительства свободного порта.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале реализации проекта по построению на Хайнане пилотной зоны свободной торговли. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

В начале июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР также была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.