Власти Крыма заявили, что пандемия замедлила ход международных проектов в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом замедлила реализацию ряда проектов, которые бизнес и власти Крыма планировали с зарубежными партнерами, но после стабилизации обстановки работа будет продолжена, сообщил ТАСС зампредседателя Совмина Крыма - постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В целом, конечно же, пандемия серьезно затормозила проекты сотрудничества, привела к отмене или переносу многих международных форумов, являющихся важнейшими площадками общения, в том числе и ЯМЭФ (Ялтинский международный экономический форум). Например, в этом году на полях VI ЯМЭФ должны были обсуждаться с представительной Сирийской делегацией многие вопросы сотрудничества между Крымом и этой страной, но форум был перенесен на более поздний срок из-за введенных временных ограничений, связанных с пандемией COVID-19", - рассказал он.

Собеседник подчеркнул, что "придется приложить немалые усилия, чтобы наверстать упущенное", но отказываться от реализации проектов не планируется. Например, с Сирией прорабатываются вопросы открытия международной авиалинии Симферополь - Дамаск, развития туристического сотрудничества, обучения сирийских студентов по медицинским и другим специальностям и повышения квалификации преподавателей сирийских университетов, а также планы по установлению прямых партнерских связей между образовательными и научными организациями Крыма и Сирии, расширению взаимодействия в сфере изучения русского и арабского языков. Интересны сотрудничество по вопросам реконструкции и реставрации памятников истории и культуры. В экономическом плане есть предложения по поставкам из России мяса птицы, продовольственной пшеницы и зерна, расширению сотрудничества и открытию счетов между банками Крыма и Сирии.

В стадии проработки остается вопрос по организации крупноузловой сборки газо-нефтеперерабатывающего оборудования для Ирана, ведутся двусторонние консультации и переговоры. Сохраняется и ряд иных планов.

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.