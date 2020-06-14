Запрет на регулярные авиарейсы в Ираке будет действовать до 20 июня

ТАСС, 14 июня. Введенный из-за пандемии коронавируса запрет на все регулярные авиарейсы на территории Ирака будет действовать до 20 июня. Об этом, как сообщил иракский телеканал Rudaw , заявил в воскресенье генеральный директор управления гражданской авиации страны Дурейд Яхья Джасем.

По его словам, "запрет на полеты гражданских лайнеров как на внутренних, так и международных линиях продлится до следующей субботы, 20 июня". Джасем добавил, что исключения из этого правила действуют только на полеты самолетов, которые "доставляют иракцев из соседних стран, застрявших в них из-за связанных с пандемией ограничений, а также грузовых лайнеров и рейсов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами".

Иракское правительство приостановило полеты всех гражданских самолетов над территорией страны в середине марта в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового коронавируса.

На настоящее время в Ираке зафиксировано почти 19 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались почти 550 пациентов с коронавирусом.