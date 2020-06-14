В ФРС считают, что уровень безработицы в США к концу года останется высоким

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в США к концу года останется высоким, несмотря на постепенный рост занятости в стране в последующие месяцы. Об этом сообщил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Кэплан в вышедшем в эфире в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Мы сейчас на пути вниз, - отметил глава одного из 12 региональных банков, входящих в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка. - Мы получим положительный рост количества рабочих мест в июне и июле. Даже с таким ростом мы завершим год с высоким уровнем безработицы".

По прогнозам Кэплана, к концу года он составит 8%. Уровень безработицы подскочил с минимального за 50 лет показателя в 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, что соответствует ситуации в период после Второй мировой войны, а затем неожиданно для большинства экспертов опустился до 13,3% в мае. Спад в экономике США был вызван ограничительными мерами, введенными для сдерживания распространения нового коронавируса.

На этой неделе ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) намерен оставить ее на этом уровне до конца 2022 года, чтобы помочь экономике справиться с самым резким спадом со времен Великой депрессии (1929-1939 годы). Как прогнозируют в ФРС, безработица в последующие три месяца сократится до 9,3%.

Расизм замедляет развитие экономики

Кэплан указал, что уровень безработицы среди темнокожего населения США в мае снизился до 16,8% и указал, что систематический расизм и высокий уровень безработицы среди темнокожих и латиноамериканцев приводят к замедлению экономики США. "Более инклюзивная экономика, где у каждого есть возможности, означает более быстрый рост численности рабочей силы, более быстрый рост производительности, и наша экономика будет расти быстрее, - отметил руководитель ФРБ Далласа. - Это в интересах США. Самыми быстрорастущими демографическими группами в стране являются темнокожие и латиноамериканцы. Если они не растут [в экономическом плане] наравне [с остальными], то мы (американская экономика - прим. ТАСС) будем расти медленнее".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых произошли столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.