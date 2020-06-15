"Известия": в России выпуск банковских карт может стать платным

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к правительству с просьбой не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на текст письма АБР в правительство.

В марте Банк России ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. ЦБ выразил надежду, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.

"Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к кол-центру. А также сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий", - говорится в письме. При этом оценок, на сколько именно может подорожать клиентский сервис в банках, пока нет.

Кроме того, в документе отмечается, что кредитным организациям может стать невыгодным обслуживать торговые точки, оборот которых составляет менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. По данным АБР, прием карт в таком случае может подорожать как минимум на 3-5% в год.

Как пояснил "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков, в России, в отличие от большинства европейских стран, большинство услуг для клиентов банков бесплатны, поскольку они субсидируются из доходов от эквайринга. "Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", - отметил он. По словам Войлукова, в случае сохранения ограничений кредитные организации могут сделать часть услуг платными, в том числе мобильное приложение, так как его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту.

В ЦБ изданию сообщили, что ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП, направленное на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, носит временный характер. В пресс-службе правительства газете заявили, что не комментируют детали служебной переписки.