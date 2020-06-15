В Великобритании начинают работу непродовольственные магазины

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании в понедельник сняли часть ограничений, введенных в стране 23 марта для борьбы с распространением нового коронавируса. Работу возобновляют большинство непродовольственных магазинов, кинотеатры для автомобилистов и зоопарки, однако заведения общественного питания и пабы по-прежнему не могут принимать посетителей.

Первыми откроют двери для клиентов сетевые универмаги, торговые точки операторов сотовой и интернет-связи, крупные магазины электроники и косметики, а также магазины одежды, однако в большинстве из них нельзя будет примерить понравившиеся вещи. Владельцам магазинов необходимо обеспечивать соблюдение правил социального дистанцирования сотрудниками и посетителями. Количество клиентов, которые могут одновременно находиться на территории магазина, будет ограничено, перед кассами и на входах будет нанесена специальная разметка. В настоящий момент власти Великобритании заявляют о необходимости соблюдения дистанции в два метра между людьми, однако в ближайшем будущем это правило может быть пересмотрено.

Многие британские сетевые ретейлеры понесли слишком крупные финансовые потери, чтобы возобновить работу после карантина. Все магазины брендовой одежды и аксессуаров Cath Kidston и Oasis, а также 70 магазинов бренда Laura Ashley и 35 магазинов Monsoon навсегда прекратят работу. Сотовый оператор Virgin Media полностью перейдет на торговлю онлайн, закроются все магазины электроники Carphone Warehouse.

Стремление британских властей ускорить восстановление экономики страны за счет постепенного смягчения карантина вызвало критику со стороны представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как заявил газете "Гардиан" региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, королевство находится "на очень активной стадии пандемии", и его власти должны быть крайне осторожны, отменяя ограничения.

Чтобы не допустить повторного роста заболеваемости, с 8 июня в Великобритании был введен обязательный 14-дневный карантин для большинства прибывающих на территорию королевства. С 15 июня для британцев впервые стало обязательным ношение масок - их будет необходимо надевать в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Закрывать лица тканевыми масками или предметами одежды рекомендуется также в магазинах.

Карантин в королевстве

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться в компании не больше шести человек и исключительно на открытом воздухе. О новых послаблениях планируют объявить в начале июля.

В субботу для индивидуального посещения и проведения похорон открылись церкви и были несколько ослаблены ограничения, касающиеся социального дистанцирования. Так, начиная с 14 июня проживающий отдельно взрослый человек или родитель-одиночка с несовершеннолетним ребенком сможет принимать у себя дома еще одного человека, проживающего отдельно.

Британская статистика

Соединенное Королевство находится на третьем месте в мире (после США и Бразилии) по числу летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом. По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране приблизилось к 296 тыс., а число летальных исходов - к 41,7 тыс. За последние сутки отмечено 55 новых смертей и выявлено 1 514 новых случаев заражения.