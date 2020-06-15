Глава "Газпром нефти" назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые были сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", - отметил Дюков.