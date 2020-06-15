Торгпред РФ в КНР уверен, что интерес инвесторов к Гонконгу не снизится

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Интерес международных инвесторов к Гонконгу не ослабнет, даже несмотря на усиливающееся давление со стороны западных стран. Такую точку зрения высказал в понедельник торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин.

"Уверен, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, - рассказал он в ходе интервью российским СМИ в Пекине. - В силу того, что у данного специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя: договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины".

По словам Инюшина, в будущем следует ожидать динамичного повышения благосостояния всего прилегающего региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль. Торгпред подчеркнул, что гонконгский доллар - "одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно".

"Думаю, что в этом специальном административном районе все будет хорошо. Ситуация нормализуется, а Гонконг сохранит свой уникальный статус, законодательную базу, которая дает преференции и возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае", - подытожил он.

Трения с США из-за Гонконга

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что благодаря новому юридическому акту власти в Пекине смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике региона. За год полиция арестовала свыше 9 тыс. правонарушителей, занимавшихся блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Текст документа находится на стадии проработки и вскоре должен быть утвержден. Главная задача - создать на территории специального административного района особую структуру центрального правительства КНР, которая позволит быстро устранять проявления насилия и агрессии, возобновившиеся в последнее время.

Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.