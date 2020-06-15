Торгпред РФ в КНР заявил, что Россия не видит серьезных проблем в торговле с Китаем

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Россия не наблюдает каких-либо серьезных проблем в сфере торгового сотрудничества с Китаем, несмотря на сложную ситуацию в мире. Об этом в понедельник на встрече с российскими журналистами заявил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

"На текущий момент мы не наблюдаем каких-либо проблем в сфере торгового взаимодействия с Китаем. Хотя, конечно, иногда отдельные частные проблемы возникать могут. Но в целом ничто не мешает движению товаров и денег между нашими странами", - сказал он.

Как напомнил Инюшин, недавно "была опубликована статистика по первым пяти месяцам торговли между Россией и Китаем, согласно которой за этот период произошло снижение на 4,3%". "Я хотел бы отметить, что по итогам первого квартала взаимная торговля показала рост, по итогам января - апреля также зафиксирован рост и, наконец, по итогам пяти месяцев произошел спад в несколько процентов, после чего мы услышали негативные комментарии [со стороны некоторых экспертов о снижении двусторонней торговли]", - продолжил торгпред. "Показатели объективны, и было бы странно, если бы мы не увидели просадки в двусторонней торговле [на фоне ситуации в мире]", - пояснил он.

Как отметил торговый представитель, на сложившуюся ситуацию "необходимо смотреть с другой точки зрения". Во-первых, по его словам, "снижение [товарооборота по итогам января - мая] измеряется небольшими процентами". Во-вторых, "в объеме товарооборота РФ и КНР большую долю занимает поставка углеводородной составляющей, а потому колебания цен на нефть в начале года, конечно, не могли не сказаться на стоимостных показателях двусторонней торговли". "Если посмотреть на физические объемы, то можно заметить, что Китай не уменьшил объем закупок, в частности углеводородов", - отметил Инюшин.

По его словам, Россия и Китай могут выйти на целевой объем двусторонней торговли в $200 млрд, однако "для этого необходима системная работа, новые методы, открытие новых ниш". "Конечно, определенную роль сыграет конъюнктура цен. Разумеется, динамика рынка крайне важна: объемы торговли должны возрастать в физическом выражении, подкрепляться ценовыми параметрами", - резюмировал торговый представитель.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. При этом экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд.