Торгпред РФ в КНР назвал экспорт агропродукции важнейшим направлением торговли двух стран

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай является важнейшим направлением развития двусторонней торговли. Об этом в понедельник на встрече с российскими журналистами заявил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на фоне того, что Китай уделяет большое внимание своей продовольственной безопасности, является важнейшим направлением развития [двусторонней торговли]. КНР увеличивает объемы закупки этой продукции за рубежом", - сказал Инюшин.

По его словам, "у сельского хозяйства России есть главное преимущество - возможность наращивать объемы производства". Как указал торгпред, "в РФ ситуация выгодно отличается от того, что можно наблюдать в Китае, где практически на всех доступных площадях уже выращиваются аграрные культуры и для того, чтобы вырастить одну из них, приходится пожертвовать другой". "В данном случае Россия обладает уникальным преимуществом - большой территорией, и если мы видим, что есть спрос [в данном случае со стороны КНР], который измеряется десятками миллиардов долларов, нарастить объемы становится сугубо технической задачей", - пояснил Инюшин.

По его словам, "с прошлого года Россия начала ориентироваться на поставки китайскому потребителю новых типов злаков, например ячменя, параллельно ведется активная работа по поставке на китайский рынок некоторых видов продуктов из сои". "Востребованы морепродукты из РФ, причем не только поставки необработанной рыбы или сырых морепродуктов - российская сторона проявила повышенный интерес к поставкам переработанного рыбного фарша Китаю, где традиционно высокий спрос на этот вид продукции, - отметил торгпред. - Мы видим, что это может стать следующим шагом к большим поставкам продукции более глубокой переработки и с добавленной стоимостью".

Как указал Инюшин, "периодически появляются сообщения о том, что прекратятся поставки сои из США в КНР, будут введены ограничения на поставки свинины". "Это говорит о том, что в настоящий момент Россия имеет хороший шанс наращивать свой объем сотрудничества с Китаем, налаживать свой рынок", - сказал он, отметив, что торгпредство РФ в КНР выступает за то, "чтобы проекты в аграрной сфере на территории России обязательно осуществлялись объединенными усилиями, чтобы китайская сторона принимала в них участие с привлечением своих инвестиций, чтобы работа была нацелена на долгосрочное сотрудничество".

"Мы должны обеспечить себе максимально возможные гарантии того, что российская продукция окажется стратегически востребованной и будет реализовываться на китайском рынке в долгосрочной перспективе. Только таким образом возможно обеспечить по-настоящему взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", - резюмировал он.

Поставки мяса

Китайские компании-импортеры проявляют чрезвычайно большой интерес к увеличению поставок на национальный рынок продукции российских животноводческих хозяйств, заявил Инюшин.

"Мы наблюдаем колоссальный спрос на российское мясо со стороны КНР, получаем десятки писем от китайских компаний. Все они заинтересованы в налаживании сотрудничества", - рассказал он журналистам.

По словам Инюшина, такой рост популярности объясняется прежде всего изменением структуры потребления в Китае: по мере повышения благосостояния местного населения свинина, на которую традиционно приходится подавляющая доля внутренних поставок соответствующей продукции, постепенно высвобождает часть рынка для других видов мяса, например, говядины. Торгпред уточнил, что одновременно повышается интерес к охлажденному мясу - "продукции более высокого уровня, доля которой в общем объеме потребления растет".

"В КНР в целом увеличивается объем потребления мясной продукции, <...> это все измеряется в миллиардах долларов, - отметил Инюшин. - Исходя из задачи достижения в 2024 году отметки в 200 млрд долларов двустороннего товарооборота, открытие новой ниши - поставок охлажденной говядины - очень хорошая возможность способствовать росту взаимной торговли".

Он добавил, что власти России заинтересованы в увеличении прямых поставок в центральный регион Китая, в крупные торгово-логистические центры, где товары будут проходить таможенное оформление. Среди городов, куда на регулярной основе могут направляться поезда с мясной продукцией из РФ, он назвал Чэнду (юго-запад) и Шэньчжэнь (юг).

1 июня китайские власти разрешили российским компаниям поставлять на рынок КНР новый вид продукции - охлажденную говядину. До этого компании РФ имели возможность продавать ее в Китай только в замороженном виде. 29 мая из России в город Чунцин (юго-запад) прибыл первый поезд с мясом птицы, которое было доставлено в пункт назначения всего за пару недель при помощи механизма внутреннего таможенного транзита.

Экспорт РФ в КНР

Как ранее сообщило торговое представительство РФ в КНР, в первом квартале сельскохозяйственная продукция и продукты питания впервые за последние несколько лет заняли второе место после минерального топлива в структуре российского экспорта в Китай, обогнав древесину. Объем экспорта сельхозпродукции и продуктов питания превысил $1 млрд, доля этой категории товаров в российском экспорте в КНР составила 6,6%.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. При этом экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд.