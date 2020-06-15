Торгпред РФ рассказал о большом интересе регионов Китая к российским товарам

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Центральные и южные регионы Китая проявляют большой интерес к российской продукции. Как заявил в понедельник на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин, в отличие от севера и северо-востока страны, эти направления "не избалованы" товарами из РФ, а потому проявляют заинтересованность к сотрудничеству с Россией.

"Наша [торгового представительства] ключевая идея - сконцентрироваться на центре и юге Китая. Если на северо-востоке и севере Китая знают о российской продукции, то на юге и в Центральном Китае есть большой интерес к товарам из России", - сказал он. "И если, к примеру, Шанхай, как крупный транспортный узел, избалован поставками, то такие хабы, как Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь, демонстрируют огромный интерес к сотрудничеству", - пояснил Инюшин.

Он отметил, что "рынок в этих регионах очень доброжелательный". По его словам, "также есть интерес со стороны города Уханя", ставшего очагом коронавируса в КНР. "Он [интерес] продиктован желанием мегаполиса максимально быстро восстановить экономику и репутацию после вспышки коронавируса", - пояснил торгпред.

Он также отметил, что китайская сторона проявляет заметный интерес к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). "Мы ждем ВЭФ-2020, планируем принять в нем участие в случае, если форум состоится", - сказал Инюшин.

На вопрос о том, состоится ли форум в условиях пандемии, торгпред предположил, что "с осени восстановится привычная деловая активность и международное взаимодействие". "Предполагаем, что и ВЭФ в этом году все-таки состоится и не будет отменен", - резюмировал он.