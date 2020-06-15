Компании России расширят присутствие на рынке Китая благодаря электронной коммерции

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Электронные торговые площадки позволят российским компаниям увеличить экспорт и усилить присутствие на китайском рынке. Об этом заявил в понедельник торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин.

"Малый и средний бизнес России не должны пробиваться на китайский рынок в индивидуальном порядке. Будущее за расширением российского присутствия на рынке КНР при помощи крупных операторов электронной коммерции, которые начали бы осуществлять логистику преимущественно в китайском направлении, то есть работали бы на поставки российской продукции в Китай", - объяснил он журналистам.

По словам торгпреда, российская сторона поддерживает тесные контакты с корпорацией Alibaba и считает, что у этого взаимодействия хорошее будущее. "Ведь речь идет о крупных участниках рынка, которые знают, как быстро доставить товар потребителю. Они знакомы с привычками конечного потребителя, - уточнил он. - Именно поэтому мы уделяем данному направлению большое внимание, стимулируем китайских операторов осуществлять поставки не только из КНР, но и в обратном направлении. Такая тенденция уже сформировалась и постепенно усиливается".

Как подчеркнул Инюшин, на этом фоне все более актуальным становится вопрос создания в Китае "полноценного российского банка". "Когда мы говорим о целевом товарообороте в 200 млрд долларов, возникает необходимость формирования в КНР нашей собственной банковской структуры, способной преодолевать проблемы в ходе взаиморасчетов. Такой российский банк будет иметь и функции оказания поддержки клиентам, он станет содействовать участникам внешнеэкономической деятельности", - добавил он.

По мнению торгпреда, для увеличения товарооборота России придется искать новые решения, в частности развивать институциональный подход в торгово-экономическом взаимодействии с Китаем. Одним из мощных стимулов торговли станет появление в КНР отечественной торговой сети, которая позволит целому ряду поставщиков из РФ освоиться на местном рынке, полагает Инюшин.

"Есть и большие риски, их надо оценивать. Но двигаться в этом направлении нужно: например, для начала выбрать отдельный город или квартал, с которого и начинать внедрение российских торговых сетей в Китае, - рассказал он. - Мы продвигаем эту идею и надеемся, что наши предложения будут услышаны. <...> Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы увидим в КНР и российский банк, и российскую торговую сеть".