Китай поставил в Россию оборудование полного цикла для производства масок

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай в начале июня завершил поставку в Россию крупной партии оборудования полного цикла для изготовления защитных масок. Как сообщил в понедельник на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин, производство будет находиться на территории Центральной России.

"На позапрошлой неделе завершилась поставка из Китая в РФ крупной партии оборудования полного цикла для производства масок", - сказал торговый представитель.

Как указал он, "производство полного цикла включает в себя и производство материала для масок и резинок, и проволоки". "Также необходим специальный аппарат, чтобы соединить все составные части вместе, аппарат для стерилизации уже готовой маски и, наконец, аппарат для упаковки изделия", - добавил торгпред.

По словам Инюшина, "в общей сложности из Китая в Россию было поставлено около 60 тонн этого оборудования полного цикла", "вывоз осуществлялся при помощи самолета АН-124 "Руслан".

"Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР. Производство будет находиться на территории Центральной России", - резюмировал торгпред.

1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в конце мая РФ завершила закупки средств индивидуальной защиты из КНР, так как потребность в них была закрыта внутренним производством. Ранее Минпромторг сообщал, что в мае выпуск медицинских масок достиг 6,5 млн штук в сутки, а уже в июле составит 11 млн штук. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 80% россиян носят маски в общественных местах.