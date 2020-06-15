В Петербурге проведут комплексный перезапуск туротрасли на основе новых норм безопасности

Экс-заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Сергея Корнеева назначили председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 2 июня. Комментируя его назначение, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Корнеев остается советником руководителя Федерального агентства на общественных началах. Ему отведена важная роль в работе большой межрегиональной экспертной команды ведомства, формирование которой начнется в ближайшее время, добавила она.

"В послевирусном мире конкуренция за туристов со 100% вероятностью обострится, и мы должны быть для этого в идеальной "спортивной форме". Поэтому планируем запустить комплексную программу "Петербургское гостеприимство". Во-первых, это уже некая торговая марка города, высокий класс работы индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга отмечают все наши гости, коллеги и партнеры. Во-вторых, это конкретные действия: адаптация подготовки персонала и инфраструктуры под требования любого клиента из разных стран, с разным менталитетом и потребностями. Мы по сути должны создать в Петербурге новый стандарт качества индустрии гостеприимства, чтобы приезжающие к нам люди чувствовали себя в безопасности, чтобы им было комфортно и все понятно", - рассказал глава комитета.

Новые правила и доказательство соответствия им

С одной стороны, вынужденная самоизоляция значительно усилит желание людей путешествовать, с другой стороны, вопросы безопасности теперь будут в приоритете в глобальном масштабе, отметил Корнеев. В этой связи, по его словам, частью программы "Петербургское гостеприимство" будут не только вопросы работы в условиях вынужденного социального дистанцирования и соблюдения новых санитарных требований, но и "вопросы доказательства этого".

"Программа Safe Travel - это программа, которую мы обсуждаем совместно с Ростуризмом и нашими зарубежными партнерами. Речь идет о добровольной декларативной системе сертификации - это, условно говоря, общедоступный маркер, который говорит о том, что тут все хорошо, безопасно. Это прежде всего маркетинговая программа, базирующаяся на международных стандартах, которые в связи с вирусом сейчас будут создаваться в каждой стране. Они уже активно и с опережением создаются и у нас, обсуждаются с бизнесом. Задача состоит в том, чтобы новые реалии не отражались на комфорте туристов, не мешали им и были понятны, чтобы в конечном итоге отдых оставался отдыхом", - пояснил глава комитета, добавив, что Петербург будет одним из пилотных городов в реализации этой программы.

Лучшие кадры страны

По мнению Корнеева, уровень сервиса в сфере гостеприимства в Санкт-Петербурге является "лучшим в России со всех точек зрения". В частности, он указал на высокий уровень работы петербургской школы экскурсоводов и гидов-переводчиков, которая на протяжении нескольких десятилетий удерживает ведущие позиции в стране.

"Все наши коллеги и партнеры говорят, что профессионализм людей, которые работают в индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, - самого высокого класса. Это не только про сферу туризма, это касается Петербурга в целом и конкретно наших "туристских магнитов", например, уровень музейного дела у нас, бесспорно, один из лучших в мире", - добавил он.

Именно в опоре на петербургские кадры и их потенциал предполагается осуществлять перезапуск отрасли после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. "Мы не только должны не потерять отрасль, но и сделать ее в дальнейшем более динамичной, разнообразной и современной. Те, кто работал в Петербурге, и их преемники сегодня - они создавали российский туризм. У нас в городе есть сильная профессиональная "туристская команда", с которой я сам много лет взаимодействовал, и мы уверены, что все вместе справимся", - сказал Корнеев.