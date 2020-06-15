Власти Петербурга считают, что туристский поток в городе восстановится в течение 1,5-2 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Восстановление туристского потока в Санкт-Петербург в полном объеме ожидается в течение ближайших полутора-двух лет. Такую оценку высказал ТАСС в понедельник председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, и все возобновят свою работу, перед нами встанет задача, как нам вернуть наших гостей, потому что мировая и российская конкуренция, конкуренция турфирм, объектов размещения, гостиничных сетей и транспортных компаний за туристов увеличится. Турпоток восстановится - я нисколько в этом не сомневаюсь. Всемирная туристская организация ООН говорит, что на восстановление мирового туризма понадобится от четырех до шести лет. Наша цель - достичь этого быстрее, за полтора-два года. Во всех кризисных ситуациях ранее именно туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую "выживаемость" и "вытаскивал" за собой десятки смежных отраслей. Если вирус будет побежден, и мы научимся с ним сосуществовать, это произойдет снова", - сказал Корнеев.

По приведенным им прогнозным данным, Петербург в этом году может потерять при пессимистичном сценарии около 70-80% турпотока, "при лучшем варианте - это зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации - 50-60%".

Возвращение туристов в Петербург будет происходить постепенно, поскольку первое время после снятия ограничений из-за пандемии люди, несмотря на увеличение потребности в путешествиях из-за вынужденной самоизоляции, будут тщательно взвешивать риски и возможности того или иного направления, отметил глава комитета. "И тут у города тоже конкурентное преимущество: у нас есть самый большой санаторно-курортный комплекс в мире в северных широтах, прежде всего в нашем Курортном районе. Мы будем ему уделять большое внимание, потому что, во-первых, сегодня это тренд - поправить свое здоровье после всех вирусных неприятностей, во-вторых, для этого у нас есть уникальные природные лечебные факторы - балтийский морской, хвойный воздух, минеральные воды и многое другое", - сказал он, добавив, что "у Санкт-Петербурга в партнерстве с Ленинградской областью есть предложения по всем видам туризма".

"Когда мы сейчас общаемся с нашими зарубежным коллегами, они говорят, что для них очень важно, чтобы Петербург как можно быстрее вернулся на мировую туристскую карту, потому что это не только успех и польза для города, мы нужны мировому и российскому туристскому рынку, потому что им есть с кем работать. Санкт-Петербург является одним из крупнейших мировых туристских центров, который настолько интегрирован в этой цепочке, что без него никуда", - отметил Корнеев.

Туризм в экономике Петербурга

По мнению главы комитета, вирус ярко показал, какое значение имел туризм для Петербурга, для страны и для мира в целом.

"Что такое туризм для Санкт-Петербурга в цифрах? Прямой вклад отрасли туризма в ВРП города в прошлом году составил 4,4% или 209 млрд рублей, что сопоставимо, к примеру, с деятельностью в сфере строительства, наращивающей в последние годы темпы ввода жилья и производственных площадей и вносящей значительный вклад в экономику города. При этом туризм дает самый большой мультипликативный эффект: он обеспечивает работой большое количество смежных отраслей - сферу торговли и услуг, дает клиентов ресторанам, кафе, транспорту, гостей для учреждений культуры и многих других организаций, а также дает толчок развитию новых креативных пространств и целых территорий города, что раньше не всегда было так очевидно. Отрасль обеспечивает рабочими местами не менее 100 тыс. человек", - отметил Корнеев.

По оценочным данным, с учетом мультипликативного эффекта, доля туризма в ВРП в 2019 году составила 6%. "В прошлом году рост ВРП туризма достиг максимального за последние пять лет значения - 124,1%, что в 4,8 раза больше роста ВРП Санкт-Петербурга в целом. То есть туризм не только существенная экономическая часть жизни города, но и один из главных драйверов его развития", - сказал Корнеев.

По официальным данным, за последние четыре года поток иностранных туристов в город увеличился почти в два раза. Если в 2015 году их было 2,8 млн, то в 2019 году - уже 4,9 млн. С точки зрения валютных поступлений, в течение последних пяти лет отрасль туризма в Санкт-Петербурге увеличила объем экспорта более чем в два раза (в 2019 году - $3,14 млрд) и стабильно составляет в структуре экспорта города более 10% (в 2019 году - 12,5%). При этом доля туризма составляет практически половину несырьевого экспорта Санкт-Петербурга (в 2019 году - 44,5%).