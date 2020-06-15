Власти Петербурга будут вместе с Пулково и РЖД развивать сеть мультимодальных перевозок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с управляющей компанией аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" и Российскими железными дорогами будет работать над созданием универсальной сети туристских мультимодальных перевозок, которая позволит стимулировать гостей возвращаться в город и логистически связанные с ним другие туристские направления России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Мы будем работать над интеграцией туризма и транспорта и с "Воздушными воротами Северной столицы", и с РЖД, и с речными, и с автобусными перевозчиками. Что должно сработать, чтобы туристы разных категорий и интересов приезжали в наш город? Это должно быть удобно логистически: седьмая степень свободы воздуха - одно из революционных решений, которое необходимо развивать, и это наша договоренность с руководством ООО "Воздушные ворота Северной столицы" - совместно работать с авиаперевозчиками и с РЖД по созданию универсальной сетки мультимодальных туристских перевозок", - сказал Корнеев.

Глава комитета отметил, что это сотрудничество станет новым этапом развития концепции "Санкт-Петербург - Travel Hub", направленной на "подтягивание" к туристским программам города соседних регионов и всех партнеров. "Для этого нам нужны такие комбинации как Петербург - Псков, Петербург - Новгород, Петербург - Карелия, Петербург - речные круизы, Петербург - Москва и Петербург - регионы "Золотого кольца", - отметил он. К процессу выработки пакетных предложений для туристов подключены и отельеры.

"Самые успешные туристские центры мира не только финальная точка путешествия, но и точка большого туристского маршрута, например, Дубай или Сингапур. Задача такой истории, чтобы турист приезжал к нам не один раз, а снова и снова, а для этого ему нужно понимание, что он еще не все увидел, почувствовал и посмотрел", - пояснил он, добавив, что речь идет о привлечении всех целевых групп современных туристов.

Еще одним пунктом переговоров с управляющей компанией петербургского аэропорта стала проработка предложений сделать Пулково доступным для транзитных пассажиров в течение 72 часов в безвизовом режиме - по аналогии с уже существующим правилом для пассажиров, прибывающих в город на круизных лайнерах и паромах. "Это очень важное направление, наша мечта вместе с "Воздушными воротами Северной столицы". Мы всегда были сторонниками этого и надеемся, что здесь нас поддержат федеральные коллеги", - добавил Корнеев.

Кампания к чемпионату Европы по футболу и электронная виза

Особую важность эти меры приобретают в связи с переносом чемпионата Европы по футболу на 2021 год. "Это дает нам возможность рассказывать о Петербурге и в России, и за рубежом как о городе, который принимает мировое событие самого высокого уровня. "Евро" - это своего рода знак качества для всего мира, как для любителей футбола, так и для всех остальных", - отметил председатель комитета.

В ближайшей перспективе основной задачей для профильного комитета будет привлечение к этой информационной кампании "тех партнеров, которые объективно заинтересованы в том же, в чем и [город]", сказал Корнеев. "Первые партнеры - это мировые транспортные компании. У нас уже есть очень хороший опыт, когда Emirates сюда пришел, - они провели свою маркетинговую программу, связанную с новыми маршрутами, странами географии их полетов, которые нам казались очень далекими, и мы получили оттуда новых клиентов", - пояснил он.

Еще одним ресурсом в этой кампании станут национальный туристский портал Russia Travel, а также отдельные программы продвижения в социальных сетях. "Ростуризм сейчас ведет работу по перезагрузке Russia Travel, проводит с МИД РФ переговоры об интеграции всех сервисов через это "единое окно". Мы в этой работе и партнеры, и эксперты, и пилотная площадка", - подчеркнул Корнеев.

Благодаря единой электронной визе, которая заработает в России с 2021 года, станет возможным развитие вокруг Санкт-Петербурга таких международных брендов, как "Русская Арктика", "Русская Балтика", "Русский Север", и в целом "Серебряного ожерелья", "Музейных маршрутов России" и других. "[Концепция] "Санкт-Петербург - World Travel Hub" напрямую связана с удобством перемещения, и электронная виза его дает. В том числе через возможность создавать конструктор с различными комбинированными программами", - добавил он.

По его словам, Ростуризм подготовил целый ряд предложений, как сделать визовую систему лучше и универсальнее. "Будем инициировать и другие предложения по смягчению визового режима, чтобы он был современным, гибким, доступным и понятным всем иностранным гражданам", - сказал собеседник агентства.

Пересмотр показателей и задач туротрасли Петербурга

Проработка указанных сценариев ставит вопрос о необходимости пересмотра показателей и задач, обозначенных в городской государственной программе "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге". "С одной стороны, придется пересмотреть ее показатели просто потому, что вирус повлиял. А с другой стороны, с учетом того, какое значение сейчас придается туризму на федеральном уровне, нам нужно будет менять и задачи в целом", - сказал Корнеев.

"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов поручил нам провести работу по диверсификации туристских предложений, город и его программы должны быть интересны самым различным категориям наших гостей: семьям с детьми, молодежи, старшему поколению, любителям истории, культуры и всем, кто хочет интересно и насыщенно провести свой отпуск, командировку или любой другой визит. То, что мы обсуждали с "Воздушными воротами Северной столицы", войдет отдельными пунктами и разделами в проект изменений [госпрограммы]. Не могу пока сказать, в каком формате: обновленную программу с точки зрения показателей и более амбициозных целей мы будем предлагать правительству города до конца года. Надеюсь, что нас поддержат", - заключил Корнеев.