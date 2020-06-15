Цены на турпрограммы в Петербурге в этом году останутся в среднем на прежнем уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Туристские программы и предложения в Санкт-Петербурге не подорожают в этом сезоне, несмотря на несколько месяцев вынужденной приостановки работы отрасли из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Вирус не только повлиял на безопасность, но и на семейные бюджеты, и во всем мире сейчас происходит примерно одно и то же. Вместе с турфирмами, гостиницами и с нашими коллегами из Ростуризма, туристских администраций Северо-Запада, Москвы, Татарстана и "Золотого кольца" мы будем разрабатывать разные варианты экономичных предложений, включающих в себя размещение, экскурсионное обслуживание и перевозку. Эти программы и "пакетные" туры не только для организованного туризма, а для всех - и для индивидуальных путешественников тоже. Могу точно сказать, что в среднем повышения цены в Санкт-Петербурге на туристские услуги не произойдет: мы за счет таких разнообразных пакетных предложений и программ дадим возможность нашим гостям выбрать поездку на свой вкус и бюджет", - рассказал Корнеев.

При этом спектр предложений будет расширен, и "за счет большого количества вариантов получаемый доход для города не должен уменьшиться", отметил глава комитета. Кроме того, приезжающих в Петербург будут стимулировать к тому, чтобы они увеличивали длительность своего пребывания в городе или, к примеру, на Северо-Западе. "Наша задача, чтобы экономика туризма продолжала расти, чтобы человеку было интересно провести пять или семь дней в Петербурге, [а] в следующий раз три дня в Петербурге и два дня в Пскове или Новгороде, то есть возвращаться к нам неоднократно, приезжать много раз, стать нашими постоянными гостями", - пояснил он. В настоящее время средняя продолжительность пребывания в городе составляет от трех до пяти дней.

"Мы с самого начала договорились, что будем действовать в самой серьезной координации с Ленинградской областью, потому что для туристов границы субъектов не видны. И в целом нас очень поддерживают наши партнеры не только на Северо-Западе, но и бизнес. Мы договариваемся о создании единых туристских продуктов, программ и с Москвой, и с Казанью - вместе с Петербургом это три туристские столицы, связанные как раз логистически", - рассказал собеседник агентства.

Говоря о значении туризма для города, Корнеев сравнил его с нефтяными ресурсами для нефтедобывающих стран, но в отличие от природных ресурсов, потенциал туризма не истощается, а только прирастает. "Петербург является туристским центром России. Есть понятие "высокой кухни", а Санкт-Петербург - это город "высокого туризма", потому что к нам приезжают восхищаться. Тот, кто побывал в Санкт-Петербурге, если это иностранец, он уже никогда не будет верить страшилкам про Россию, а если это россиянин, он будет гордиться своей страной еще больше", - отметил он.