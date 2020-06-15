Росстат: почти весь проверенный в I квартале алкоголь производился и продавался незаконно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Почти вся проверенная в первом квартале алкогольная продукция производилась и продавалась незаконно. Об этом говорится в материалах Росстата.

"По результатам проведенных мероприятий из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно", - отметили в ведомстве.

Как говорится в материалах, всего было выявлено 24 тыс. 798 правонарушений, в том числе в розничной торговле - 18 тыс. 303, в оптовой - 928, в производящих этиловый спирт и алкогольную продукцию организациях - 349. Большинство нарушений было связано с нарушением правил торговли алкогольной продукцией (14 тыс. 157), отсутствием лицензий (2 тыс. 760) и нарушением порядка учета алкогольной продукции (1 тыс. 57). По итогам проверок составлено 23 тыс. 249 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 1 тыс. 195 уголовных дел по выявленным правонарушениям.

По данным Росстата, в ходе проверок выявлено 30 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, семь организованных групп, совершивших правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также 20,9 тыс. лиц, совершивших такие нарушения. Как сообщили в ведомстве, в I квартале 2020 года органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Федеральной таможенной службы осуществлено 44,5 тыс. проверок организаций всех форм собственности, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. В 20 тыс. проверенных организаций выявлены правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.