Sakhalin Energy начала работы в рамках плановой остановки техлинии СПГ-завода

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy, оператор первого в России проекта по сжижению природного газа "Сахалин - 2", начала работы в рамках комплексной плановой остановки на объектах газовой инфраструктуры завода, говорится в сообщении компании.

В этом году технические мероприятия затронут платформу "Лунская-А", объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2 и завод по производству СПГ. У каждого объекта свой перечень работ по диагностике и техническому обслуживанию оборудования.

"Текущие экономическая и эпидемическая ситуации внесли коррективы в изначально планируемые объемы работ комплексного планового останова. Для обеспечения безопасности персонала и стабильности производства компания приняла решение провести работы в срок, но с остановкой одной технологической линии на заводе СПГ и с поочередной остановкой двух технологических линий на платформе "Лунская-А" и ОБТК", - отметил производственный директор Sakhalin Energy Оле Мыклестад. Ранее компания планировала провести самую масштабную в истории остановку, которая должна была затронуть две технологические линии.

Это решение обусловлено несколькими факторами: проведением на объектах противоэпидемических мероприятий и поддержанием их "стерильного" статуса, обеспечением самоизоляции персонала наряду с ограничениями в привлечении иностранных подрядчиков и сложностью доставки материалов и оборудования из-за границы.

В профилактических работах примут участие около 1500 специалистов, включая порядка 700 человек приглашенного технического персонала. Для сохранения "стерильного" статуса объектов все они, в том числе и сахалинцы, прошли двухнедельную самоизоляцию в специальных корпоративных пунктах временного пребывания с проведением обязательного двукратного тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, Sakhalin Energy планирует применять актуальные наработки с использованием технологий удаленной работы и видеосвязи для обеспечения квалифицированной поддержки от заводов-изготовителей и группы инженеров в Южно-Сахалинске.

Во время плановых технических работ Sakhalin Energy продолжит отгрузку нефти и СПГ покупателям. Всего за этот период планируется отгрузить около 600 тыс. тонн СПГ и около 382 тыс. тонн нефти, а порт Пригородное примет 13 судозаходов нефтяных и газовых танкеров.

Ремонтно-технические мероприятия на объектах газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2" продлятся чуть более месяца. Полностью производственный процесс возобновится после завершения запланированного объема профилактических работ.

О компании

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн т СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла увеличить производство.

Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 млн т.