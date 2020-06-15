Власти Камчатки сократили траты на представительства региона для нужд бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки отказались от аренды иногородних представительств региона и продали служебные автомобили, чтобы пополнить краевую казну. На такую меру в крае пошли по поручению врио губернатора Владимира Солодова, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель председателя правительства региона Дмитрий Латышев.

"Правительство края отказалось от аренды трех помещений в Москве, Владивостоке и Хабаровске, также проданы два автомобиля. Это нам позволило высвободить почти 3,2 млн рублей. Мы считаем, что в бюджете они нужнее. К концу года будут проданы еще два автомобиля, и так в общей сложности мы сможем сэкономить около 7 млн рублей, которые будут направлены в бюджет Камчатского края", - сказал Латышев.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. После этого расходы государственного аппарата в регионе сократили на 7% в каждом министерстве. Это в том числе стало реакцией на призыв вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который в апреле посоветовал Солодову сократить неэффективных чиновников и оптимизировать работу краевого правительства в условиях пандемии.