В Хайкоу подписали 35 инвестиционных соглашений на сумму свыше $900 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения на общую сумму 6,4 млрд юаней (около $903 млн) по различным проектам, связанным со строительством свободного торгового порта на Хайнане, были подписаны в минувшую субботу в городе Хайкоу. Об этом сообщает в понедельник газета China Daily .

Речь идет о 35 проектах, в восьми из которых присутствует иностранный капитал. Соглашения касаются строительства свободного торгового порта, промышленного развития и сферы общественных услуг. Среди тех, кто подписал документы, были, в частности, французский энергетический гигант EDF, Шэньчжэньская фондовая биржа и авиакомпания China Eastern.

1 июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.