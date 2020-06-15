В Сингапуре ожидают снижения темпов роста ВВП страны во втором квартале на 11,8%

СИНГАПУР, 15 июня. /ТАСС/. Замедление экономического развития Сингапура во втором квартале может составить 11,8%, по итогам года ВВП продемонстрирует отрицательный рост на уровне 5,8%. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник докладе Денежно-кредитного управления республики (центробанка).

"Справка, составленная на основе опроса ведущих аналитиков страны, свидетельствует о негативном влиянии пандемии COVID-19, при этом основная угроза, по их мнению, будет исходить от ожидаемой второй волны", - отмечается в сообщении. Кроме того, "сохраняющиеся торговые противоречия на мировой арене предопределяют общий негативный фон", - заявили в управлении.

"Падение экономики Сингапура во втором квартале ожидается на уроне 11,8%", - указывается в докладе. В центробанке также предсказали снижение темпов экономического развития по итогам года на 5,8%. Данный прогноз находится в пределах озвученного ранее правительством. В конце прошлого месяца в министерстве торговли и промышленности сообщили, что по итогам года ВВП страны может сократиться от 4% до 7%.

При этом эксперты считают, что ситуация кардинально изменится уже в будущем году, когда ВВП может вырасти в годовом исчислении на 4,8%.