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Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке"

Ее руководителем назначили экс-главу Нацбанка республики Надежду Ермакову
Головной офис "Белгазпромбанка" Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Головной офис "Белгазпромбанка"
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии (НББ) принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению кредитным учреждением. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, опубликованном в понедельник на сайте регулятора.

"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества Белгазпромбанк", недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком", - отмечается в сообщении.

Руководителем временной администрации "Белгазпромбанка" назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова.

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