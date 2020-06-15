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РЖД предлагают сохранить налог на имущество на уровне 1,6% до 2024 года

Глава холдинга Олег Белозеров также отметил, что РЖД готовы к размещению бессрочных облигаций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РЖД предлагают сохранить налог на имущество на уровне 1,6% до 2024 года. Об этом глава РЖД Олег Белозеров заявил на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое состоялось 11 июня.

"Хотел попросить сохранить до 2024 года как минимум, а вообще, желательно бессрочно, ставку налога на имущество 1,6%", - приводятся слова Белозерова в сообщении РСПП.

Он также отметил, что РЖД готовы к размещению бессрочных облигаций. При этом сохранение налога на имущество на уровне 1,6% позволило бы поддержать грузоотправителей холдинга.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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