СМИ: Токио защитит от скупки иностранцами акций компаний, связанных с борьбой с COVID-19

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено жестко ограничить возможности иностранных инвесторов взять под контроль местные компании, связанные с производством медикаментов и аппаратуры для лечения больных, пораженных новым коронавирусом. Оно разработало положение, сообщил в понедельник телеканал NHK , которое требует от зарубежного физического или юридического лица заранее получать разрешение властей, если речь будет идти о покупке более 1% акций таких фирм. Правило начнет действовать с 15 июля.

Ранее подобные ограничения распространялись только на японские компании, связанные с атомной энергетикой, связью, производством вооружений и другими сферами, имеющими отношение к национальной безопасности.

Однако теперь, отмечает телеканал, в мире разворачивается гонка за разработку вакцин и препаратов для лечения зараженных новым коронавирусом. Японские фирмы этим активно занимаются, они также пытаются удержать лидирующие позиции в создании и производстве сложного медицинского оборудования. В этих условиях Токио ужесточает ограничения, призванные защитить интересы национальной промышленности.