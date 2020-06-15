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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Токио защитит от скупки иностранцами акций компаний, связанных с борьбой с COVID-19

По данным телеканала NHK, с 15 июля зарубежные физические или юридические лица заранее должны будут получать разрешение властей, если речь будет идти о покупке более 1% акций таких фирм

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено жестко ограничить возможности иностранных инвесторов взять под контроль местные компании, связанные с производством медикаментов и аппаратуры для лечения больных, пораженных новым коронавирусом. Оно разработало положение, сообщил в понедельник телеканал NHK, которое требует от зарубежного физического или юридического лица заранее получать разрешение властей, если речь будет идти о покупке более 1% акций таких фирм. Правило начнет действовать с 15 июля.

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Ранее подобные ограничения распространялись только на японские компании, связанные с атомной энергетикой, связью, производством вооружений и другими сферами, имеющими отношение к национальной безопасности.

Однако теперь, отмечает телеканал, в мире разворачивается гонка за разработку вакцин и препаратов для лечения зараженных новым коронавирусом. Японские фирмы этим активно занимаются, они также пытаются удержать лидирующие позиции в создании и производстве сложного медицинского оборудования. В этих условиях Токио ужесточает ограничения, призванные защитить интересы национальной промышленности.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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