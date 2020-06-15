В России впервые провели онлайн-обучение военнослужащих навыкам открытия бизнеса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Высшая школа экономики (ВШЭ) при поддержке Минобороны провели первый в России проект по обучению навыкам открытия собственного дела действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"За четыре дня интенсивной работы 27 участников из Москвы и Новосибирска, участвующие в программе переподготовки перед увольнением из армии, получили необходимые навыки и знания для открытия своего дела. В рамках курса преподаватели ВШЭ рассказали, как выбрать идею для бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, включающих экоферму и консьерж-сервис для многоквартирных домов", - сказали в пресс-службе.

Военнослужащие, увольняющиеся в запас, - одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни, отметил старший вице-президент, глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

"Курс малого бизнеса - хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса после увольнения в запас. Организация и проведение первого обучения в режиме онлайн стали для нас новым вызовом. Однако, благодаря высокой дисциплине и исполнительности военнослужащих, такой формат показал свою эффективность. Мы смогли реализовать все поставленные задачи, заложив основы дистанционной работы, которые позволят нашим слушателям в дальнейшем продолжить свое развитие", - приводит его слова пресс-служба.

В ходе программы перед слушателями выступали мотивационные спикеры, бывшие военнослужащие - владельцы успешного бизнеса и тренеры из ВШЭ.

В 2019 году ПСБ совместно с ВШЭ при поддержке Минобороны организовали программу вовлечения жен военнослужащих и военных пенсионеров в предпринимательство. За это время прошли уже две волны обучения. Цель программы - создание дополнительных возможностей для трудоустройства и профессионального роста через развитие предпринимательских навыков.