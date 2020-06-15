Компания "Магаданэнерго" отсудила у Минстроя Колымы более 350 млн рублей

ТАСС, 15 июня. Арбитражный суд удовлетворил иск компании "Магаданэнерго" в отношении Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области по поводу возмещения межтарифной разницы по электроснабжению и взыскал в пользу заявителя порядка 356,3 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в суде.

Судебные разбирательства начались зимой этого года. Компания требовала взыскать убытки, которые появились из-за невозмещения межтарифной разницы по электроснабжению для выработки тепловой энергии на электрокотельных. Тарифы были установлены уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области по соглашению от августа 2017 года.

"Иск удовлетворен полностью. Суд постановил взыскать с ответчика, Магаданской области в лице Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, в пользу истца за счет средств казны региона убытки в размере около 356,3 млн рублей", - сообщили в суде.

По информации суда, решение вступит в законную силу через месяц со дня принятия. За это время ответчик имеет право подать апелляцию.