ТПП просит МЭР ускорить деятельность рабочей группы по разработке семейного патента

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой активизировать деятельность рабочей группы, которая начнет разработку концепции семейного патента. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Введение семейного патента предусмотрено проектом национального плана восстановления экономики, который в начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину. Глава государства поручил во второй половине июня утвердить окончательные параметры плана.

"Учитывая сжатые сроки, в целях реализации <…> общенационального плана предлагаю активизировать деятельность рабочей группы, актуализировать ее состав от Минэкономразвития России. TПП РФ выражает готовность к всестороннему диалогу и конструктивной проработке предложений по введению коллективного (семейного) патента", - отмечается в письме.

ТПП предлагает включить в рабочую группу представителей палаты, Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы и Минтруда России.

Как сообщал в декабре прошлого года Катырин, сейчас руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они "находятся в тени". Палата предлагает предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

Также ТПП продолжает работу по законодательному закреплению понятия семейного предпринимательства. В июле 2019 года Путин отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.