Швеция и Дания направят на рекапитализацию авиакомпании SAS $1,33 млрд

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции предлагает направить 5 млрд шведских крон ($530 млн) на рекапитализацию авиаперевозчика SAS в связи с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии.

Правительство Дании также согласилось поддержать SAS. В результате общая сумма рекапитализация составит 12,5 млрд шведских крон ($1,33 млрд). Эти меры должны быть одобрены Еврокомиссией.

"Правительство предлагает парламенту уполномочить правительство участвовать в рекапитализации SAS от имени государства на сумму не более 5 млрд шведских крон. SAS важен для обеспечения основных потребностей общества в воздушных перевозках в Швеции, Дании и Норвегии. Разрешение означает, что шведскому государству будет дан мандат на принятие необходимых мер для обеспечения возможности участия государства в рекапитализации SAS", - отмечено в сообщении.

Ранее правительства Швеции и Дании предоставили SAS кредит в размере 3,3 млрд шведских крон ($335 млн). В конце апреля компания объявила об увольнении 5 тыс. сотрудников - 40% персонала. С учетом действующих запретов в связи с распространением нового коронавируса SAS также ожидает, что деятельность компании летом будет ограниченной.